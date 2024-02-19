Поликлиники Тюмени продолжают тестировать «Персональные медицинские помощники»

Благодаря системе лечащий врач в оперативном режиме собирает более полный объем данных о пациенте, что непосредственно влияет на качество принимаемых врачебных решений и удовлетворенность пациента оказываемой медицинской помощью. Сегодня на мониторинге находятся более 200 пациентов с сахарным диабетом и более 3500 пациентов с артериальной гипертензией.