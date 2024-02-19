Поликлиники Тюмени продолжают тестировать «Персональные медицинские помощники»

Posted 19 февраля, 15:14
Published 19 февраля, 15:14
Modified Сегодня, 00:59
Updated Сегодня, 00:59
В рамках пилота диабетики и гипертоники смогут получить в поликлинике диагностические приборы (тонометры и глюкометры), данные с которых будут поступать на цифровую платформу и обрабатываться врачами-специалистами из двух крупнейших профильных медицинских центров: НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Минздрава России и НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
Благодаря системе лечащий врач в оперативном режиме собирает более полный объем данных о пациенте, что непосредственно влияет на качество принимаемых врачебных решений и удовлетворенность пациента оказываемой медицинской помощью. Сегодня на мониторинге находятся более 200 пациентов с сахарным диабетом и более 3500 пациентов с артериальной гипертензией.
«Информационная система „Персональные медицинские помощники“ позволяет избежать серьезных осложнений здоровья пациентов, при необходимости максимально быстро стабилизировать артериальное давление или уровень глюкозы крови. Проект пилотный, но уже наблюдаем его эффективность», — пояснили в департамента здравоохранения Тюменской области.
Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.
Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.