Тобольские врачи спасли тюменца, истекающего кровью

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Травму осложняло обильное кровотечение внутренней подвздошной артерии, поэтому медики применили высокотехнологичный метод лечения — эмболизацию сосудов.
Благодаря оперативным действиям, кровотечение полностью удалось остановить. После чего бригада врачей провела первую гибридную операцию в Тобольске. В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что врачи ишимской больницы спасли пожилого мужчину с серьезными проблемами с почками. Для того, чтобы восстановить их работу медикам пришлось провести несколько процедур гемодиализа.