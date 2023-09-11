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Тобольские врачи спасли тюменца, истекающего кровью

Тобольские врачи спасли тюменца, истекающего кровью

11 сентября 2023, 06:12
Фото: 1MI
Мужчина поступил в больницу с травмой мышц бедра и прилегающих органов. Пациенту были проведены экстренные операции, в том числе по ушиванию повреждённых органов.

Травму осложняло обильное кровотечение внутренней подвздошной артерии, поэтому медики применили высокотехнологичный метод лечения — эмболизацию сосудов.

Благодаря оперативным действиям, кровотечение полностью удалось остановить. После чего бригада врачей провела первую гибридную операцию в Тобольске. В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что врачи ишимской больницы спасли пожилого мужчину с серьезными проблемами с почками. Для того, чтобы восстановить их работу медикам пришлось провести несколько процедур гемодиализа.

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