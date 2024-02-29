В Тюменской области за 16 лет расселено почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья

Напомним, в Тюменской области действует несколько механизмов расселения аварийного жилья. Большую работу регион провёл в рамках собственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в которую были включены многоквартирные дома, признанные аварийными до января 2017 года. В связи с досрочным завершением программы, правительство области приняло решение пролонгировать ее на следующую пятилетку.