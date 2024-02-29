В Тюменской области за 16 лет расселено почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Так агентство прокомментировало послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он уделил внимание темпам расселения аварийного жилья.
«В Тюменской области с 2008 года расселено 590,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Благодаря различным программам в новые квартиры из ветхих домов переехали 38 569 жителей региона. Для сравнения, эта цифра сопоставима с численностью населения Ялуторовска», — пояснил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
Регион с опережением выполнил показатели региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2024 году данная работа будет продолжена, планируется расселить порядка 100 многоквартирных домов, домов блокированной застройки в Тюмени, Заводоуковске, Нижнетавдинском и Уватском районах.
Напомним, в Тюменской области действует несколько механизмов расселения аварийного жилья. Большую работу регион провёл в рамках собственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в которую были включены многоквартирные дома, признанные аварийными до января 2017 года. В связи с досрочным завершением программы, правительство области приняло решение пролонгировать ее на следующую пятилетку.