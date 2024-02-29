Ушла из дома и не вернулась: в Тюмени пропала пожилая женщина

Когда ушла из дома, она была одета в куртку бордового цвета, черные штаны, темно-синие ботинки и серый платок.

О пропаже 63-летней женщины сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В ориентировке они указали приметы пенсионерки: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 37-летний мужчина. Местонахождение Михаила Карманова неизвестно с 24 февраля, его поиски продолжаются.

Волонтерам требуется помощь добровольцев. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

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