Ушла из дома и не вернулась: в Тюмени пропала пожилая женщина

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
О пропаже 63-летней женщины сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В ориентировке они указали приметы пенсионерки: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.
Когда ушла из дома, она была одета в куртку бордового цвета, черные штаны, темно-синие ботинки и серый платок.
Волонтерам требуется помощь добровольцев. Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 37-летний мужчина. Местонахождение Михаила Карманова неизвестно с 24 февраля, его поиски продолжаются.