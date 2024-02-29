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В Тюмени в аварии с автобусами пострадали две пассажирки

В ДТП с автобусами в Тюмени пострадали две девушки

29 февраля 2024, 07:41
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени в аварии с автобусами пострадали две пассажирки

Вчера в районе десяти часов вечера на перекрестке Щербакова и Чайковского в Тюмени столкнулись два автобуса. От удара один из автобусов отлетел в мачту освещения.

Предварительно установлено, что водитель автобуса «ЛиАЗ», в котором на момент аварии не было пассажиров, нарушил правила проезда перекрестка. Он столкнулся с автобусом «МАЗ», который от удара отбросило в столб.

В автобусе «Маз» находились 10 пассажиров, двое из которых — девушки 15 и 19 лет, получили травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два большегруза. В аварии пострадал один человек.

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