В ДТП с автобусами в Тюмени пострадали две девушки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Предварительно установлено, что водитель автобуса «ЛиАЗ», в котором на момент аварии не было пассажиров, нарушил правила проезда перекрестка. Он столкнулся с автобусом «МАЗ», который от удара отбросило в столб.
В автобусе «Маз» находились 10 пассажиров, двое из которых — девушки 15 и 19 лет, получили травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два большегруза. В аварии пострадал один человек.