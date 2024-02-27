В Тюмени три дня не могут найти пропавшего 37-летнего мужчину

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», рост Михаила 185 см, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и темно-зеленые глаза. Всех, кто владеет информацией о местоположении мужчины, просьба обратиться в полицию.
Ранее стало известно о пропаже в Тюменской области Григория Щечкина. Уроженец села Шорохово вышел из дома и не вернулся. Поисковики уточнили, что в поисках им нужна помощь добровольцев.