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Published Сегодня, 16:17

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В Тюмени три дня не могут найти пропавшего 37-летнего мужчину

В Тюмени три дня не могут найти пропавшего 37-летнего мужчину

27 февраля 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени три дня не могут найти пропавшего 37-летнего Михаила Карманова. Мужчина пропал в 24 февраля. С тех пор сведений о нем не было. Родственники очень переживают за тюменца.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», рост Михаила 185 см, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и темно-зеленые глаза. Всех, кто владеет информацией о местоположении мужчины, просьба обратиться в полицию.

Ранее стало известно о пропаже в Тюменской области Григория Щечкина. Уроженец села Шорохово вышел из дома и не вернулся. Поисковики уточнили, что в поисках им нужна помощь добровольцев.

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