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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Тюменка пожаловалась на свалку снега возле ЖК

«Поломали все кусты»: тюменка пожаловалась на свалку снега возле ЖК

29 февраля 2024, 04:06
Фото: nashgorod.ru

Тюменка пожаловалась на свалку снега возле ЖК

«КамАЗы» разгружают снег прямо во дворе ЖК «Никольский». Им завалены все парковки и дороги.
Сюжет
Снег

На незаконную свалку снега в своем дворе «Нашему городу» пожаловалась жительница ЖК. По ее словам, «КамАЗы» разгружают снег и днем, и ночью.

«Ночью приезжают и выключают фары. Но и днём без страха ездят. Как остановить это безобразие?! Машинами сломали все кусты. Снег вялят прямо рядом с парковкой и дорогой», — рассказала женщина.
Видео: nashgorod.ru

Ей даже удалось снять видео, на котором видно, как в ночное время загруженная снегом машина подъезжает к ЖК. Она поделилась и фотографиями заваленных сугробами дорог.

Ранее на свалку снега «Нашему городу» пожаловались жители Ленинского района. Сугробы растут на футбольном поле и в парке, поэтому тюменцы переживают, что весной их затопит.

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