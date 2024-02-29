«Поломали все кусты»: тюменка пожаловалась на свалку снега возле ЖК

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
На незаконную свалку снега в своем дворе «Нашему городу» пожаловалась жительница ЖК. По ее словам, «КамАЗы» разгружают снег и днем, и ночью.
«Ночью приезжают и выключают фары. Но и днём без страха ездят. Как остановить это безобразие?! Машинами сломали все кусты. Снег вялят прямо рядом с парковкой и дорогой», — рассказала женщина.
Ей даже удалось снять видео, на котором видно, как в ночное время загруженная снегом машина подъезжает к ЖК. Она поделилась и фотографиями заваленных сугробами дорог.
Ранее на свалку снега «Нашему городу» пожаловались жители Ленинского района. Сугробы растут на футбольном поле и в парке, поэтому тюменцы переживают, что весной их затопит.