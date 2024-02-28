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Posted 28 февраля, 18:56

Published 28 февраля, 18:56

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В 2024 году служба занятости поможет открыть свое дело почти 180 тюменцам

В 2024 году служба занятости поможет открыть свое дело почти 180 тюменцам

28 февраля 2024, 18:56
Фото: 1MI
В текущем году при поддержке службы занятости свое дело смогут открыть 179 жителей Тюменской области. Кому полагается мера поддержки и как ее получить рассказали в Информационном центре правительства региона.

В Тюменской области программа содействия предпринимательской деятельности безработных граждан действует уже 12-й год. За это время собственное дело открыли более 2400 безработных жителей региона. В 2023 году свой бизнес через службу занятости запустили 156 человек, из них 42 — стали сельскими предпринимателями. Четверо в качестве бизнес-идеи выбрали животноводство.

Развитию предпринимательства в муниципалитетах Тюменской области способствует Кадровый центр «Работа России». Специалисты учреждения помогут претенденту на грант составить бизнес-план и защитить его.

Получить консультацию по мере поддержки можно в кадровом центре по месту жительства или на портале «Работа России».

Напомним, Тюменская область одна из первых присоединилась к платформе «Работа в России» и стала одним из 15 пилотных регионов, которые перешли на нее ещё осенью 2021 года. Также тюменская служба занятости продолжает проводить программы профобучения.

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