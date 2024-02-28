В 2024 году служба занятости поможет открыть свое дело почти 180 тюменцам

В Тюменской области программа содействия предпринимательской деятельности безработных граждан действует уже 12-й год. За это время собственное дело открыли более 2400 безработных жителей региона. В 2023 году свой бизнес через службу занятости запустили 156 человек, из них 42 — стали сельскими предпринимателями. Четверо в качестве бизнес-идеи выбрали животноводство.