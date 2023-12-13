Тюменские «Капитаны бизнеса» добрались до Армизонского района

Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, начал свою работу 16 февраля 2021 года. Первая большая стратегическая сессия прошла в Ярковском районе. Смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения. Муниципалитет и местные предприниматели принимают участие в разработке стратегии развития, инвестпроектов, а правительство региона поддерживает этот процесс и помогает его запуску.