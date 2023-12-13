Тюменские «Капитаны бизнеса» добрались до Армизонского района

Posted 13 декабря, 12:37
Published 13 декабря, 12:37
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Очередная стратегическая сессия посвящена поиску идей по развитию предпринимательства, преобразовании общественных пространств и развитии муниципалитета.
В Армизонский район для участия в мероприятии приехали настоящие «Капитаны бизнеса» — Алексей Салмин (президент группы компаний «Автоград») и Серго Степанян (директор дивизиона переработки «Арсиб Агро»), президент ТПП ТО Ольга Езикеева, генеральный директор Инвестиционное агентство Тюменской области Николай Пуртов, генеральный директор Фонд микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.
Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, начал свою работу 16 февраля 2021 года. Первая большая стратегическая сессия прошла в Ярковском районе. Смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения. Муниципалитет и местные предприниматели принимают участие в разработке стратегии развития, инвестпроектов, а правительство региона поддерживает этот процесс и помогает его запуску.
«Капитаны бизнеса» получили своё развитие, дав старт новым образовательным мероприятиям, которые реализуются Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства. За два года проект превратился в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области.