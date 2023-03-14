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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Тюменской области рекордный рост инвестиций в основной капитал

14 марта 2023, 10:25
Фото: 1MI

Рост инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 152%

В прошлом году 357 млн рублей было инвестировано в основной капитал в Тюменской области. Александр Моор отмечает в своём тг-канале, что рост за 12 месяцев составил 152% (это рекорд).
«Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные – продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования. В прошлом году предприниматели активно перестраивались на «отечественные рельсы», - отметил губернатор Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Уватском районе построят фанерный завод за 13 млрд рублей. Предприятие возведут в поселке Туртас. 

Многомиллиардный завод построят в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Инвестиции#Государственные инвестиции
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