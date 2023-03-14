В Тюменской области рекордный рост инвестиций в основной капитал

Рост инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 152%

В прошлом году 357 млн рублей было инвестировано в основной капитал в Тюменской области. Александр Моор отмечает в своём тг-канале, что рост за 12 месяцев составил 152% (это рекорд).