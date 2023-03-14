В Тюменской области рекордный рост инвестиций в основной капитал

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные – продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования. В прошлом году предприниматели активно перестраивались на «отечественные рельсы», - отметил губернатор Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Уватском районе построят фанерный завод за 13 млрд рублей. Предприятие возведут в поселке Туртас.