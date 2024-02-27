В Тюменской области нашли опасные свалки с трупами животных

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Скотомогильники с захоронениями в ямах относятся к первому классу санитарной классификации, для них должна быть определена санитарно-защитная зона в радиусе тысячи квадратных метров. В этой зоне запрещено строить дома, больницы, детские сады и другие учреждения.
Отсутствие такой зоны означает, что скотомогильник загрязняет воздух, грунтовые воды и негативно влияет на здоровье человека. Кроме того, эти захоронения могут быть причиной вспышек разного рода инфекционных заболеваний.
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать администрацию Юргинского района обеспечить санитарно-защитные зоны для скотомогильников. Иск был удовлетворен, исполнение судебного решения на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ленинском районе Тюмени футбольное поле и парк приспособили под свалку снега. Местные жители боятся, что весной их ждет потоп.