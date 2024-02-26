Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает «время вкладчика», стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам. Так, к концу 2026 года аналитики ВТБ прогнозируют двукратное увеличение рублевых сбережений своих клиентов.