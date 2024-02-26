Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает «время вкладчика», стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам. Так, к концу 2026 года аналитики ВТБ прогнозируют двукратное увеличение рублевых сбережений своих клиентов.
В 2024 году появится возможность увеличить ставку по вкладу при получении зарплаты или пенсии. В связи с ростом спроса россиян на альтернативные инструменты, банк запустит накопительный счет в китайской валюте, — отметил топ-менеджер ВТБ.
Отметим, для премиального сегмента будет расширена география продаж слитков золота, которые сна сегодняшний день доступны для покупки только в Москве, внедрят и подписание документов «в цифре».