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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть

Объем сбережений россиян в рублях к 2026 году вырастет более чем на треть

26 февраля 2024, 09:03
Фото: ВТБ
В рамках Стратегической недели банка заместитель президента-председателя правления Георгий Горшков сообщил, что драйверами роста, в первую очередь, станут рублевые средства до востребования. К концу 2026 ВТБ намерены удвоить объем сбережений клиентов — с 6,2 до 11 трлн рублей.

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает «время вкладчика», стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам. Так, к концу 2026 года аналитики ВТБ прогнозируют двукратное увеличение рублевых сбережений своих клиентов.

В 2024 году появится возможность увеличить ставку по вкладу при получении зарплаты или пенсии. В связи с ростом спроса россиян на альтернативные инструменты, банк запустит накопительный счет в китайской валюте, — отметил топ-менеджер ВТБ.

Отметим, для премиального сегмента будет расширена география продаж слитков золота, которые сна сегодняшний день доступны для покупки только в Москве, внедрят и подписание документов «в цифре».

#Бизнес#Тюмень#Россия#Зарплата#ВТБ#Пенсия#Вклады#Рубль#Золото#Анастасия Имамахметова
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