В Тюмени временно изменят маршруты четырех автобусов. СХЕМА

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Published Сегодня, 08:51
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На данный момент из-за коммунальной аварии перекрыт участок дороги, поэтому автобусы не могут подъехать к остановкам. На измененных маршрутах появились дополнительные остановочные пункты, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
«Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе „Расписание“ на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении „Тюменский транспорт“, по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722», — напоминает «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 февраля изменится расписание движения автобусов. «Праздничный» график будет актуален и 8 марта.