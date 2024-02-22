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В Тюмени временно изменили маршруты четырех автобусов

В Тюмени временно изменят маршруты четырех автобусов. СХЕМА

22 февраля 2024, 08:51
Фото: 1MI

В Тюмени временно изменили маршруты четырех автобусов

Изменения внесены в маршруты № 57, 57д, 60 и 70. Новая схема будет актуальна на период проведения аварийных работ на Кремлевской.

На данный момент из-за коммунальной аварии перекрыт участок дороги, поэтому автобусы не могут подъехать к остановкам. На измененных маршрутах появились дополнительные остановочные пункты, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Фото: МКУ «Тюменьгортранс»
«Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе „Расписание“ на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении „Тюменский транспорт“, по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722», — напоминает «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 февраля изменится расписание движения автобусов. «Праздничный» график будет актуален и 8 марта.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Схема движения#Изменения движения#Любовь Селезнева
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