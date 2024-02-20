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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Тобольске посреди ночи прогремел мощный взрыв на автомастерской

«Разлетелось на куски»: в Тобольске прогремел мощный взрыв на автомастерской. Видео

20 февраля 2024, 12:25
Фото: носит иллюстративный характер. 1MI

В Тобольске посреди ночи прогремел мощный взрыв на автомастерской

В Тобольске в районе улицы Ремезова ночью произошел взрыв на автомастерской. Как сообщается, ЧП произошло около двух часов ночи

Внутри помещения людей не оказалось. Очевидцы говорят, что взрыв был очень сильный. Горожане, живущие неподалеку, проснулись из-за взрыва. По их словам, здание в буквальном смысле «разлетелось на куски».

Видео: МЧС России по Тюменской области

Как сообщили в МЧС региона, пожар произошел на улице Семена Ремезова 115/4. В результате пожара огнем повреждены три автомобиля отечественного производства и имущество цеха на общей площади 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших на месте не оказалось.

Ранее стало известно о пожаре в тюменской пятиэтажке. В результате происшествия скончался мужчина.

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