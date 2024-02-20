«Разлетелось на куски»: в Тобольске прогремел мощный взрыв на автомастерской. Видео

Как сообщили в МЧС региона, пожар произошел на улице Семена Ремезова 115/4. В результате пожара огнем повреждены три автомобиля отечественного производства и имущество цеха на общей площади 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших на месте не оказалось.