«Разлетелось на куски»: в Тобольске прогремел мощный взрыв на автомастерской. Видео

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Внутри помещения людей не оказалось. Очевидцы говорят, что взрыв был очень сильный. Горожане, живущие неподалеку, проснулись из-за взрыва. По их словам, здание в буквальном смысле «разлетелось на куски».
Как сообщили в МЧС региона, пожар произошел на улице Семена Ремезова 115/4. В результате пожара огнем повреждены три автомобиля отечественного производства и имущество цеха на общей площади 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших на месте не оказалось.
Ранее стало известно о пожаре в тюменской пятиэтажке. В результате происшествия скончался мужчина.