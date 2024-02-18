В Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
На место ЧП были направлены 20 человек личного состава, 7 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек.
Во время тушения огня, в квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, тюменец скончался в больнице.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером произошел пожар в частном жилом доме по улице переулок Свободы. Трагедия унесла жизнь одного человека.