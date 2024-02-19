Врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Одной из жертв стала врач из Тюмени. Звонивший представился сотрудником Минздрава России и сообщил ей о том, что неизвестные пытаются списать с ее счета деньги и оформить на нее кредит.
Чтобы предотвратить списание средств, мошенник предложил тюменке самостоятельно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Следуя его инструкциям, врач перечислила на счет афериста 4.9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подозрительные люди настойчиво ломятся в квартиры. Они предлагают жильцам поставить подпись, чтобы получить возможность посетить некий праздник.