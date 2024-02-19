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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:33

Врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава

Врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава

19 февраля 2024, 05:31
Фото: Изображение Midjourney

Врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава

За минувшую неделю мошенникам удалось обмануть 93 жителей региона. В общей сложности они похитили у жертв более 56 миллионов рублей.

Одной из жертв стала врач из Тюмени. Звонивший представился сотрудником Минздрава России и сообщил ей о том, что неизвестные пытаются списать с ее счета деньги и оформить на нее кредит.

Чтобы предотвратить списание средств, мошенник предложил тюменке самостоятельно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Следуя его инструкциям, врач перечислила на счет афериста 4.9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подозрительные люди настойчиво ломятся в квартиры. Они предлагают жильцам поставить подпись, чтобы получить возможность посетить некий праздник.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Мошенничество#Кредиты#Любовь Селезнева
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