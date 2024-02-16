В квартиры тюменцев настойчиво пытаются вломиться неизвестные люди

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Так, в один из ЖК пытался прорваться незнакомый мужчина в строгом костюме. Он утверждал, что в ближайшем ТРЦ скоро пройдет семейный праздник и предложил жителям поставить подпись в документе, чтобы получить возможность посетить мероприятие.
Как рассказала еще одна жительница Тюмени, 15 февраля неизвестные звонили в домофон в микрорайоне Видном. По предположениям девушки, вероятно, люди также пытались узнать, находится ли она дома.
Признаки странного поведения были замечены и в других районах Тюмени, о чем также сообщают пользователи соцсетей. Многие высказали свое опасение и заявили о намерении обратиться в полицию.
Как ранее сообщал «Наш город», более 33,5 миллиона рублей отдали мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю. От действий аферистов пострадали 86 горожан.