В квартиры тюменцев настойчиво пытаются вломиться неизвестные люди

Так, в один из ЖК пытался прорваться незнакомый мужчина в строгом костюме. Он утверждал, что в ближайшем ТРЦ скоро пройдет семейный праздник и предложил жителям поставить подпись в документе, чтобы получить возможность посетить мероприятие.