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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

В квартиры тюменцев настойчиво пытаются вломиться неизвестные люди

В квартиры тюменцев настойчиво пытаются вломиться неизвестные люди

16 февраля 2024, 09:41
Фото: 1MI
В Тюмени заметили неизвестных, посещающих в дневное время квартиры горожан. Как отмечают жители, подозрительные лица пытаются узнать данные проживающих.

Так, в один из ЖК пытался прорваться незнакомый мужчина в строгом костюме. Он утверждал, что в ближайшем ТРЦ скоро пройдет семейный праздник и предложил жителям поставить подпись в документе, чтобы получить возможность посетить мероприятие.

Как рассказала еще одна жительница Тюмени, 15 февраля неизвестные звонили в домофон в микрорайоне Видном. По предположениям девушки, вероятно, люди также пытались узнать, находится ли она дома.

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Признаки странного поведения были замечены и в других районах Тюмени, о чем также сообщают пользователи соцсетей. Многие высказали свое опасение и заявили о намерении обратиться в полицию.

Как ранее сообщал «Наш город», более 33,5 миллиона рублей отдали мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю. От действий аферистов пострадали 86 горожан.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенники#Квартиры#Алина Петрова
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