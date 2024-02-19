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Тюменский бизнес увеличил траты на защиту от киберугроз в 12 раз

Тюменский бизнес увеличил траты на защиту от киберугроз

19 февраля 2024, 03:51
Фото: 1MI

Тюменский бизнес увеличил траты на защиту от киберугроз в 12 раз

Компании региона в минувшем году на 29% нарастили объем потребления высокотехнологичных цифровых услуг. При этом наибольший рост был отмечен в сфере услуг по кибербезопасности — расходы на данную статью увеличились за год в 12 раз.

Об этом сообщила руководитель по развитию корпоративного бизнеса тюменского отделения «МегаФона» Анастасия Васильева.

Объем услуг для бизнеса, связанных с голосовым трафиком (виртуальные АТС, интеллектуальная обработка вызовов, конференцсвязь и другие), увеличился в 2023 года на 34%.

Расходы и на страховую защиту от киберрисков компании региона подняли более чем на 70% — число тендеров на защиту увеличилось на 76%.

«С развитием цифровых технологий преступления в сфере информационной безопасности становятся серьезной угрозой для бизнеса. Частота кибератак увеличивается, поэтому и количество тендеров на страховую защиту от киберрисков будет расти», — отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.
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По информации Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет», за 2023 год общее число кибератак выросло на 11%. Большая часть из них была связана с заражением вредоносным ПО через посещение сайтов с вредоносным контентом и фишинговые атаки, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проса на умную технику для дома в 2023 года вырос в три раза. В 2,5 раза увеличился интерес к умным колонкам, на 300% — к смарт-розеткам.

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