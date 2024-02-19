Тюменский бизнес увеличил траты на защиту от киберугроз в 12 раз

Компании региона в минувшем году на 29% нарастили объем потребления высокотехнологичных цифровых услуг. При этом наибольший рост был отмечен в сфере услуг по кибербезопасности — расходы на данную статью увеличились за год в 12 раз.