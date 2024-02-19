Тюменский бизнес увеличил траты на защиту от киберугроз

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 06:00
Об этом сообщила руководитель по развитию корпоративного бизнеса тюменского отделения «МегаФона» Анастасия Васильева.
Объем услуг для бизнеса, связанных с голосовым трафиком (виртуальные АТС, интеллектуальная обработка вызовов, конференцсвязь и другие), увеличился в 2023 года на 34%.
Расходы и на страховую защиту от киберрисков компании региона подняли более чем на 70% — число тендеров на защиту увеличилось на 76%.
«С развитием цифровых технологий преступления в сфере информационной безопасности становятся серьезной угрозой для бизнеса. Частота кибератак увеличивается, поэтому и количество тендеров на страховую защиту от киберрисков будет расти», — отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.
По информации Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет», за 2023 год общее число кибератак выросло на 11%. Большая часть из них была связана с заражением вредоносным ПО через посещение сайтов с вредоносным контентом и фишинговые атаки, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проса на умную технику для дома в 2023 года вырос в три раза. В 2,5 раза увеличился интерес к умным колонкам, на 300% — к смарт-розеткам.