В тюменских школах отменили занятия для учащихся второй смены

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Об отмене занятий у учащихся второй смены сообщила администрация Тюмени.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — написали в Телеграм-канале администрации.
Школьники из Ялуторовска тоже не пойдут на занятия.
«15 февраля. Вторая смена. Отмена учащихся с 1 по 9 классы. На улице -30°, скорость ветра: 5 м/с», — сообщает администрация города.
Занятия отменены и в школах Заводоуковска.
«15 февраля в связи с низкой температурой воздуха во второй половине дня занятия 1- 9 классов, начинающиеся с 11.00 и позже, переносятся в дистанционный формат», — предупредили в администрации.
Отмена занятий коснулась и ишимских школ.
«15 февраля в связи с пониженной температурой воздуха -30°C и скоростью северо-западного ветра 7 м/с занятия второй смены с 1 по 9 класс отменяются», — написали в группе администрации ВКонтакте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени строится новый детский сад на Путилова. В нем будут работать 14 групп, в том числе 3 ясельных.