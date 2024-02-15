Цены выросли на 80%: в Тюмени стоимость килограмма креветок достигла 2 тысяч рублей

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Еще в конце декабря стоимость аналогичной упаковки не превышала 1 тысячу рублей.
В среднем сегодня в Тюмени цена килограмма королевских креветок варьируется от 700 до 1500 рублей. Цена зависит от производителя и размера ракообразных. Более крупные стоят дороже — к примеру, королевские креветки сырые (свежемороженые) размером 20/30 продают 1500 рублей.
Заметим, что креветки стали не единственными из числа морепродуктов, на которые поднялись цены. Также подорожали мидии в створках — в среднем на 100 рублей (до 400 и выше рублей за килограмм), кальмары — до 500-600 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость томатов и огурцов повысилась почти на 70%. Свежие овощи сегодня продают по цене 290 рублей за килограмм.