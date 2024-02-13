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Весной под сокращение попадут 142 тюменца

В Тюменской области весной под сокращение попадут 142 работника

13 февраля 2024, 02:41
Фото: 1MI

Весной под сокращение попадут 142 тюменца

Череда сокращений в тюменских компаниях начнется в марте. Часть работников уже была сокращена.

С 1 марта под сокращение попадут 142 тюменца. Об этом сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров РБК Тюмень. По его словам, с начала года уже были сокращены 150 человек — их планировали уволить еще в прошлом году.

«В организациях, заявивших о планируемом высвобождении работников, проводится комплекс превентивных мероприятий по оказанию информационной и правовой помощи высвобождаемым работникам, а также подбор подходящих для них вариантов работы для последующего трудоустройства», — отметил Сидоров.
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Он добавил, что поданные работодателями данные о запланированном сокращении могут быть отозваны. К тому же, большая часть увольнений связана с реорганизацией компаний, то есть сотрудники меняют место занятости лишь формально.

Ранее «Наш город» рассказал, почему тюменцы увольняются с работы. Главные поводы для увольнения — недовольство руководством, атмосферой в коллективе и размером зарплаты.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Сокращения#Увольнение#Любовь Селезнева
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