В Тюменской области весной под сокращение попадут 142 работника

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
С 1 марта под сокращение попадут 142 тюменца. Об этом сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров РБК Тюмень. По его словам, с начала года уже были сокращены 150 человек — их планировали уволить еще в прошлом году.
«В организациях, заявивших о планируемом высвобождении работников, проводится комплекс превентивных мероприятий по оказанию информационной и правовой помощи высвобождаемым работникам, а также подбор подходящих для них вариантов работы для последующего трудоустройства», — отметил Сидоров.
Он добавил, что поданные работодателями данные о запланированном сокращении могут быть отозваны. К тому же, большая часть увольнений связана с реорганизацией компаний, то есть сотрудники меняют место занятости лишь формально.
Ранее «Наш город» рассказал, почему тюменцы увольняются с работы. Главные поводы для увольнения — недовольство руководством, атмосферой в коллективе и размером зарплаты.