В Тюменской области весной под сокращение попадут 142 работника

С 1 марта под сокращение попадут 142 тюменца. Об этом сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров РБК Тюмень. По его словам, с начала года уже были сокращены 150 человек — их планировали уволить еще в прошлом году.