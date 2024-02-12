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Published Сегодня, 05:32

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«Росводоканал Тюмень» в числе лучших работодателей страны

«Росводоканал Тюмень» в числе лучших работодателей страны

12 февраля 2024, 05:32
Фото: Росводоканал Тюмень
«Росводоканал Тюмень» в списке лучших работодателей России по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Финалистами Рейтинга работодателей России за 2023 год стали почти 1,5 тысячи компаний, 200 из них вошли в топ работодателей страны.
«Наше предприятие растет. Развиваются новые направления и открываются дополнительные вакансии. Признание тюменского водоканала привлекательным и открытым работодателем, успешно развивающим HR-процессы и имидж компании — большая честь и ответственность. В рейтинге учтены мнения HR-специалистов, сотрудников и соискателей. Для чистоты оценки каждый пользователь онлайн-платформы и эксперт может пройти опрос только один раз и выбрать не более трех предприятий», — рассказала и. о. директора по персоналу «Росводоканал Тюмень» Ольга Рогова.

Тюменский водоканал готов принять на работу как опытных специалистов, так и новичков. В связи с открытием нового блока на очистных сооружениях канализации, на предприятии открыты вакансии специалистов по очистке сточных вод.

Требуются водители, машинисты и слесаря. Для тех, кто не имеет профильной специальности, «Росводоканал Тюмень» проводит обучение. Все работники водоканала полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Каждому сотруднику гарантирован соцпакет и выплаты заработной платы дважды в месяц.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Росводоканал#Водоканал#Работодатели#Рейтинг#Любовь Селезнева
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