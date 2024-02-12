«Росводоканал Тюмень» в числе лучших работодателей страны

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
«Наше предприятие растет. Развиваются новые направления и открываются дополнительные вакансии. Признание тюменского водоканала привлекательным и открытым работодателем, успешно развивающим HR-процессы и имидж компании — большая честь и ответственность. В рейтинге учтены мнения HR-специалистов, сотрудников и соискателей. Для чистоты оценки каждый пользователь онлайн-платформы и эксперт может пройти опрос только один раз и выбрать не более трех предприятий», — рассказала и. о. директора по персоналу «Росводоканал Тюмень» Ольга Рогова.
Тюменский водоканал готов принять на работу как опытных специалистов, так и новичков. В связи с открытием нового блока на очистных сооружениях канализации, на предприятии открыты вакансии специалистов по очистке сточных вод.
Требуются водители, машинисты и слесаря. Для тех, кто не имеет профильной специальности, «Росводоканал Тюмень» проводит обучение. Все работники водоканала полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Каждому сотруднику гарантирован соцпакет и выплаты заработной платы дважды в месяц.