Количество банкротств в Тюменской области обновило антирекорд

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:12
За девять месяцев 2023 года количество банкротств среди тюменских предпринимателей и физических лиц составило 3670 случаев, что показало рост на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали аналитики «Федресурса» РБК Тюмень.
«В 2023 году были приняты законы, защищающие права должников-собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится», — отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.
В 2022 году количество банкротных процедур в Тюменской области составило 2877 случаев. Ранее регион отличался низкими показателями, но в 2020–2021 годах показатель резко вырос — с 1669 до 2535.
Ранее «Наш город» сообщал, что за 2023 год тюменские компании нарушили права своих работников более тысячи раз. Особенно в этом отличились три организации, задолжавшие сотрудникам зарплаты. Одна из них смогла выплатить миллион рублей, но это стало возможно только благодаря процедуре банкротства.