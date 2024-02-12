Количество банкротств в Тюменской области обновило антирекорд

Ранее «Наш город» сообщал, что за 2023 год тюменские компании нарушили права своих работников более тысячи раз. Особенно в этом отличились три организации, задолжавшие сотрудникам зарплаты. Одна из них смогла выплатить миллион рублей, но это стало возможно только благодаря процедуре банкротства.