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Posted 12 февраля, 12:41

Published 12 февраля, 12:41

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Александр Моор передал тюменским сотрудникам ДПС ключи от 24 новых автомобилей

Александр Моор передал тюменским сотрудникам ДПС ключи от 24 новых автомобилей

12 февраля 2024, 12:41
Фото: 1MI
Автопарк Тюменской Госавтоинспекции пополнился 24 новыми автомобиля. Ключи от транспорта сотрудникам ДПС передал лично глава региона Александр Моор. Торжественная церемония состоялась на Центральной площади Тюмени, сообщает пресс-служба правительства области.

Экипажи на новых автомобилях, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», будут работать на самых напряженных и аварийно-опасных участках дорог, отметил губернатор.

Фото: сайт правительства Тюменской области

 

«Перед нами стоит очень важная задача обеспечить порядок и безопасность на автомобильных дорогах. Сегодня ситуация непростая. Безусловно, мы с вами сделаем все необходимое, чтобы изменить ее. В прошлом году мы приобрели и уже используем дополнительные комплексы фотовидеофиксации и беспилотные летательные аппараты. И видим, что на тех участках дорог, где они работают, снижается скорость и риск возникновения ДТП», — пояснил Александр Моор.

Часть кроссоверов останется в Тюмени, остальные будут распределены между подразделениями ГИБДД в Ишиме, Ялуторовске, Уватском районе и Голышмановском городском округе.

Ранее дополнительные по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями обсудили в правительстве региона. По словам вице-губернатора Сергея Шустова, самой частой причиной автоаварий с пострадавшими становится безответственность водителей, который допускают выезд на «встречку» и нарушают скоростной режим. Поэтому на региональных трассах будет усилен контроли за безопасностью движения.

Напомним, программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в Тюменской области с 2017 года, когда к проекту было подключено всего несколько регионов. Кроме Госавтоинспекции, работой в данном направлении заняты все правоохранительные органы, региональные и муниципальные власти, общественные организации, а также дорожные службы.

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