Александр Моор передал тюменским сотрудникам ДПС ключи от 24 новых автомобилей

Часть кроссоверов останется в Тюмени, остальные будут распределены между подразделениями ГИБДД в Ишиме, Ялуторовске, Уватском районе и Голышмановском городском округе.



Ранее дополнительные по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями обсудили в правительстве региона. По словам вице-губернатора Сергея Шустова, самой частой причиной автоаварий с пострадавшими становится безответственность водителей, который допускают выезд на «встречку» и нарушают скоростной режим. Поэтому на региональных трассах будет усилен контроли за безопасностью движения.



Напомним, программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в Тюменской области с 2017 года, когда к проекту было подключено всего несколько регионов. Кроме Госавтоинспекции, работой в данном направлении заняты все правоохранительные органы, региональные и муниципальные власти, общественные организации, а также дорожные службы.