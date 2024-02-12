Александр Моор передал тюменским сотрудникам ДПС ключи от 24 новых автомобилей

Posted 12 февраля, 12:41
Published 12 февраля, 12:41
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Экипажи на новых автомобилях, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», будут работать на самых напряженных и аварийно-опасных участках дорог, отметил губернатор.
«Перед нами стоит очень важная задача обеспечить порядок и безопасность на автомобильных дорогах. Сегодня ситуация непростая. Безусловно, мы с вами сделаем все необходимое, чтобы изменить ее. В прошлом году мы приобрели и уже используем дополнительные комплексы фотовидеофиксации и беспилотные летательные аппараты. И видим, что на тех участках дорог, где они работают, снижается скорость и риск возникновения ДТП», — пояснил Александр Моор.
Часть кроссоверов останется в Тюмени, остальные будут распределены между подразделениями ГИБДД в Ишиме, Ялуторовске, Уватском районе и Голышмановском городском округе.
Ранее дополнительные по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями обсудили в правительстве региона. По словам вице-губернатора Сергея Шустова, самой частой причиной автоаварий с пострадавшими становится безответственность водителей, который допускают выезд на «встречку» и нарушают скоростной режим. Поэтому на региональных трассах будет усилен контроли за безопасностью движения.
Напомним, программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в Тюменской области с 2017 года, когда к проекту было подключено всего несколько регионов. Кроме Госавтоинспекции, работой в данном направлении заняты все правоохранительные органы, региональные и муниципальные власти, общественные организации, а также дорожные службы.