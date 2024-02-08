Новый мост свяжет два населенных пункта в Тюменской области

В 2024 году на строительство дорог в сельской местности правительство Тюменской области выделило полмиллиарда рублей. Около 350 миллионов рублей будут потрачены на обновление дорог в деревне Падерина, оставшиеся средства пойдут на обновление дорожной сети в поселке Московский.