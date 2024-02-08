Новый мост свяжет два населенных пункта в Тюменской области

Posted 8 февраля, 13:04
Published 8 февраля, 13:04
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Для местных жителей строительство моста через реку Тенис — долгожданное событие. Окончания работ они ждут с нетерпением, ведь переправа свяжет два населенных пункта и облегчит логистику сельчан.
Напомним, в прошлом году в Тюменской области было отремонтировано 350 километров магистралей и построены новые подъездные пути к трем отдаленным населенным пунктам, где никогда не было дорог.
В 2024 году на строительство дорог в сельской местности правительство Тюменской области выделило полмиллиарда рублей. Около 350 миллионов рублей будут потрачены на обновление дорог в деревне Падерина, оставшиеся средства пойдут на обновление дорожной сети в поселке Московский.
Также в текущем году власти региона планируют реализовать сразу несколько крупных дорожных проектов в Тюмени: