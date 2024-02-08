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Posted 8 февраля, 13:04

Published 8 февраля, 13:04

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Новый мост свяжет два населенных пункта в Тюменской области

Новый мост свяжет два населенных пункта в Тюменской области

8 февраля 2024, 13:04
Фото: 1MI
В Викуловском районе началось строительство моста через реку, протекающую между селом Скрипкино и деревней Жигули. Работы ведутся на средства из регионального бюджета, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Для местных жителей строительство моста через реку Тенис — долгожданное событие. Окончания работ они ждут с нетерпением, ведь переправа свяжет два населенных пункта и облегчит логистику сельчан.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области было отремонтировано 350 километров магистралей и построены новые подъездные пути к трем отдаленным населенным пунктам, где никогда не было дорог.

В 2024 году на строительство дорог в сельской местности правительство Тюменской области выделило полмиллиарда рублей. Около 350 миллионов рублей будут потрачены на обновление дорог в деревне Падерина, оставшиеся средства пойдут на обновление дорожной сети в поселке Московский.

Также в текущем году власти региона планируют реализовать сразу несколько крупных дорожных проектов в Тюмени:

  • южный обход;
  • развязка Московского тракта с ул. Фармана Салманова;
  • развязка в районе Падерина и Патрушева;
  • развязка с ул. Пермякова;
  • развязка Московского тракта с ул. Фармана Салманова;
  • развязка Мельникайте-Дружбы с ул. Щербакова;
  • развязка в районе Воронинских горок;
  • тоннель возле ул. Первомайской с выходом на ул. Калинина.
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