В Тюмени готовятся к старту регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

В этом году мероприятие обещает быть еще более масштабным и зрелищным, чем предыдущие. Кроме того, организаторы чемпионата — «Институт развития профессионального образования» — ввело дополнительные компетенции и теперь их вместо 86 будет 90, а значит число участников станет еще больше.