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Posted 11 февраля, 12:01

Published 11 февраля, 12:01

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Тюмени готовятся к старту регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

В Тюмени готовятся к старту регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

11 февраля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы» стартует в Тюменской области уже в марте. Открытие конкурса пройдет на площадке Выставочного зала, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году мероприятие обещает быть еще более масштабным и зрелищным, чем предыдущие. Кроме того, организаторы чемпионата — «Институт развития профессионального образования» — ввело дополнительные компетенции и теперь их вместо 86 будет 90, а значит число участников станет еще больше.

«За несколько лет это событие превратилось в зрелищное мероприятие, которое привлекает все большее число как участников, так и зрителей. Напомню, что год назад в чемпионате приняло участие почти 500 человек, было организовано 14 специализированных площадок в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, а экспертов насчитывалось около 700 человек. В этом году событие станет ещё масштабнее», — пояснил гендиректор «Тюменской ярмарки» Михаил Брудков.

Участниками чемпионата станут молодые специалисты, которые успешно прошли отборочные соревнования. Финалистов региональных этапов пригласят на состязания в Санкт-Петербург, где по их итогам будут определены победители.

В 2023 году в чемпионате «Профессионалы» пятнадцать наград достались конкурсантам из Тюменской области. Также наши земляки завоевали серебро и бронзу.

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

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