Тюменская область вошла в топ-10 по числу дипломантов олимпиады «Я — профессионал»

«Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Тюменской области по числу дипломантов лидируют Тюменский государственный университет (41 дипломант) и Тюменский индустриальный университет (20). Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.