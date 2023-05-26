Тюменская область вошла в топ-10 по числу дипломантов олимпиады «Я — профессионал»

Posted 26 мая 12:29
Published 26 мая 12:29
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Updated Сегодня, 00:34
Олимпиада прошла по 73 направлениям, у студентов российских вузов была возможность проверить сразу в нескольких — от филологии до робототехники, от лечебного дела до инноватики.
Руководитель олимпиады Валерия Касмара отметила, что Тюменская область вошла в топ-10 лидеров по количеству дипломантов.
«Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Тюменской области по числу дипломантов лидируют Тюменский государственный университет (41 дипломант) и Тюменский индустриальный университет (20). Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Дипломанты «Я — профессионал» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии.
Олимпиада «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».