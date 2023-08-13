В Тюменской области пожарные добровольцы проходят обучение у профессионалов

Posted 13 августа, 12:11
Published 13 августа, 12:11
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Всего в Тюменском районе создано 73 добровольных пожарных дружины в 17 поселениях. Из них 33 дружины состоят в реестре МЧС, с остальными ведется работа по их регистрации.
Прежде, чем вступить в дружину, каждый доброволец направляется на подготовку. Так, на базе отдельного поста противопожарной службы Тюменской области №104 в селе Онохино начинающих пожарных познакомили с первичными средствами пожаротушения. Скоро им предстоит пройти медицинского освидетельствование и профессиональное обучение.
«Интерес к участию в добровольных пожарных дружинах повысился после майских пожаров. Тогда сотни людей стали волонтерами и помогали пожарным бороться с огнем. Многие из них приняли решение повысить квалификацию и стать помощником спасателей на постоянной основе в составе добровольной пожарной дружины», — пояснили в администрации МО.
Правительство Тюменской области также заинтересовано в развитии региональной противопожарной службы и прилагает все усилия по совершенствованию её материально-технической базы. Только за последние два года для пожарной службы были 6 пожарных автоцистерн, 10 тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием, 34 мотопомпы, спецодежда, обувь и снаряжение. В этом году к этому списку добавились ещё 7 пожарных автоцистерн.