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Posted 13 августа, 12:11

Published 13 августа, 12:11

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

В Тюменской области пожарные добровольцы проходят обучение у профессионалов

В Тюменской области пожарные добровольцы проходят обучение у профессионалов

13 августа 2023, 12:11
Фото: 1MI
Все больше жителей Тюменского района записываются в ряды добровольных пожарных. Для того, чтобы они стали настоящими помощниками спасателей, каждый из них проходит обучение у профессионалов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в Тюменском районе создано 73 добровольных пожарных дружины в 17 поселениях. Из них 33 дружины состоят в реестре МЧС, с остальными ведется работа по их регистрации.

Прежде, чем вступить в дружину, каждый доброволец направляется на подготовку. Так, на базе отдельного поста противопожарной службы Тюменской области №104 в селе Онохино начинающих пожарных познакомили с первичными средствами пожаротушения. Скоро им предстоит пройти медицинского освидетельствование и профессиональное обучение.

«Интерес к участию в добровольных пожарных дружинах повысился после майских пожаров. Тогда сотни людей стали волонтерами и помогали пожарным бороться с огнем. Многие из них приняли решение повысить квалификацию и стать помощником спасателей на постоянной основе в составе добровольной пожарной дружины», — пояснили в администрации МО.

Правительство Тюменской области также заинтересовано в развитии региональной противопожарной службы и прилагает все усилия по совершенствованию её материально-технической базы. Только за последние два года для пожарной службы были 6 пожарных автоцистерн, 10 тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием, 34 мотопомпы, спецодежда, обувь и снаряжение. В этом году к этому списку добавились ещё 7 пожарных автоцистерн.

Александр Моор проинспектировал работу областной противопожарной службы
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