В Тюменской области пожарные добровольцы проходят обучение у профессионалов

Правительство Тюменской области также заинтересовано в развитии региональной противопожарной службы и прилагает все усилия по совершенствованию её материально-технической базы. Только за последние два года для пожарной службы были 6 пожарных автоцистерн, 10 тракторов МТЗ-82 с навесным оборудованием, 34 мотопомпы, спецодежда, обувь и снаряжение. В этом году к этому списку добавились ещё 7 пожарных автоцистерн.