Тюменские участники чемпионата «Профессионалы» подарили будки бездомным собакам

Posted 22 марта 12:07
Published 22 марта 12:07
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
Будущие конкурсанты трёх компетенций: «Плотницкое дело», «Производство мебели» и «Малярные и декоративные работы» стали участниками социальной акции «Профессионалы — хвостатым». Под руководством своих наставников-экспертов ребята в течение недели с любовью собирали конструкции домиков.
Дизайн будок придумали студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Для оформления выбрали основную цветовую палитру чемпионата.
Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Тюменская область 2023 откроется 27 марта. Участие в нем примут студенты среднего профессионального образования и школьники старше 14 лет. Соревнования пройдут в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.
Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными ее задачами является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую и предметно-прикладную деятельность.