Тюменские участники чемпионата «Профессионалы» подарили будки бездомным собакам

Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными ее задачами является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую и предметно-прикладную деятельность.