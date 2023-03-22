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Posted 22 марта 12:07

Published 22 марта 12:07

Modified Сегодня, 01:08

Updated Сегодня, 01:08

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Тюменские участники чемпионата «Профессионалы» подарили будки бездомным собакам

22 марта 2023, 12:07
Фото: 1MI
Перед стартом регионального этапа чемпионата «Профессионалы» его участники смастерили будки для собак. Студенты передали домики в тюменский приют для бездомных животных «Лучший друг», сообщает пресс-служба правительства региона.

Будущие конкурсанты трёх компетенций: «Плотницкое дело», «Производство мебели» и «Малярные и декоративные работы» стали участниками социальной акции «Профессионалы — хвостатым». Под руководством своих наставников-экспертов ребята в течение недели с любовью собирали конструкции домиков.

Дизайн будок придумали студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Для оформления выбрали основную цветовую палитру чемпионата.

Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Тюменская область 2023 откроется 27 марта. Участие в нем примут студенты среднего профессионального образования и школьники старше 14 лет. Соревнования пройдут в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.

Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными ее задачами является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую и предметно-прикладную деятельность.

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