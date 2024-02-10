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Posted 10 февраля, 12:23

Published 10 февраля, 12:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В Тюменской области за безопасностью на дорогах будут следить беспилотники

В Тюменской области за безопасностью на дорогах будут следить беспилотники

10 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Безопасность на региональных трассах Тюменской области будут контролировать беспилотники. Водителей о дронах предупредят специальными информационными стендами, сообщает Главное управление строительства региона.

 

Накануне стенды появились на нескольких дорогах в Тюменском, Ялуторовском, Ярковском и Нижнетавдинском районах. В объявлении на щитах сказано, что данный участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.

Наряды ДПС по Тюменской области начали использовать дроны на участках федеральных трасс в прошлом году. Сейчас этот опыт распространится на региональную дорожную сеть. Дроны фиксируют выезд на полосу встречного движения в местах, где это строго запрещено.

Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее дополнительные по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями обсудили в правительстве региона. По словам вице-губернатора Сергея Шустова, самой частой причиной автоаварий с пострадавшими становится безответственность водителей, который допускают выезд на «встречку» и нарушают скоростной режим.

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