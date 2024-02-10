В Тюменской области за безопасностью на дорогах будут следить беспилотники

Posted 10 февраля, 12:23
Published 10 февраля, 12:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Накануне стенды появились на нескольких дорогах в Тюменском, Ялуторовском, Ярковском и Нижнетавдинском районах. В объявлении на щитах сказано, что данный участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.
Наряды ДПС по Тюменской области начали использовать дроны на участках федеральных трасс в прошлом году. Сейчас этот опыт распространится на региональную дорожную сеть. Дроны фиксируют выезд на полосу встречного движения в местах, где это строго запрещено.
Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее дополнительные по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями обсудили в правительстве региона. По словам вице-губернатора Сергея Шустова, самой частой причиной автоаварий с пострадавшими становится безответственность водителей, который допускают выезд на «встречку» и нарушают скоростной режим.