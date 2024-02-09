В Тюмени неизвестная девушка упала с балкона многоэтажки и погибла

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Инцидент произошел на улице Бакинских Комиссаров. Точный возраст погибшей неизвестен.
Как сообщают в УМВД России по г. Тюмень, девушка выпала из окна общего балкона 8 этажа. В СМИ распространили ориентировку на установление личности.
«Женщина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы темные, длиной ниже плеч. Одета в болоньевую куртку с капюшоном, джинсы черные, ботинки черно-белого цвета».
Медики информацию о смерти девушки подтвердили. Обстоятельства гибели выясняются.
«9 февраля в 11:38 утра поступил вызов. Карета скорой помощи прибыла в 11:50. На месте была констатирована смерть», — рассказали в департаменте здравоохранения региона.
Ранее в Тюменской области обнаружили тело человека под завалами горевшего дома. К моменту прибытия пожарных здание полностью охватил огонь. Причины произошедшего выясняются.