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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Тюмени неизвестная девушка упала с балкона многоэтажки и погибла

В Тюмени неизвестная девушка упала с балкона многоэтажки и погибла

9 февраля 2024, 13:24
Фото: 1MI
В Тюмени под окнами многоэтажки нашли тело неизвестной девушки. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Бакинских Комиссаров. Точный возраст погибшей неизвестен.

Как сообщают в УМВД России по г. Тюмень, девушка выпала из окна общего балкона 8 этажа. В СМИ распространили ориентировку на установление личности.

«Женщина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы темные, длиной ниже плеч. Одета в болоньевую куртку с капюшоном, джинсы черные, ботинки черно-белого цвета».

Медики информацию о смерти девушки подтвердили. Обстоятельства гибели выясняются.

«9 февраля в 11:38 утра поступил вызов. Карета скорой помощи прибыла в 11:50. На месте была констатирована смерть», — рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Ранее в Тюменской области обнаружили тело человека под завалами горевшего дома. К моменту прибытия пожарных здание полностью охватил огонь. Причины произошедшего выясняются.

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