«Деньги — это важно»: тюменка рассказала женщинам, как выбирать мужчин

А потому Решетникова рекомендует тюменкам искать мужчину, который окружит вас вниманием и приятными подарками, а также будет настроен на создание семьи. Ни в коем случае нельзя допускать запретов на общение с подругами и родственниками, это признаки абьюза. Также стоит расстаться с особенно ревнивыми мужчинами, которые воспринимают женщину, как собственность. По словам тюменки, эти советы должны помочь вам найти достойного спутника жизни.