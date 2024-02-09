«Деньги — это важно»: тюменка рассказала женщинам, как выбирать мужчин

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В социальных сетях и приложениях для знакомств девушка получает внимание от многих мужчин, но далеко не с каждым она рекомендует соглашаться на встречу.
«Многие ищут одноразовых связей и не проявляют достаточного уважения. Если вас зовут в мороз гулять в парк, то пусть мужчина гуляет там сам. Достойный кавалер должен заехать за вами или оплатить такси, чтобы обеспечить ваш комфорт. Если он не готов на это тратиться, значит вас не воспринимают серьезно или мужчина жадный, от таких советую держаться подальше», — говорит Алена Решетникова.
Также тюменка яро выступает против разделения счета в кафе, это она также причисляет к признакам жадности, что в последствии может привести к тому, что расходы на совместную жизнь лягут на женщину.
«Идеальный вариант, когда мужчина без вопросов платит сам и еще вам что-то дарит на свидании. Это показывает, как он в вас заинтересован и насколько вы ценны для него. Но и самой женщине нужно на встречу приходить подготовленной. Красивая одежда, прическа и макияж покажет кавалеру, что и вы проявляете к нему уважение и заинтересованы в нем. Также вы должны и сами по себе быть интересным человеком. Я не скидываю всю ответственность только на мужчину», — акцентирует внимание девушка.
Среди тревожных сигналов, которые можно распознать на первом свидании, Алена также выделает: вопросы о зарплате, допрос о бывших партнерах, требования продолжить вечер дома и неопрятный вид мужчины.
«Все это говорит о том, что мужчина жадный, наглый, собственник или ему попросту наплевать на вас. Обратите на это внимание», — советует тюменка.
Решетникова знает, что многие девушки теряются в вопросе первой совместной ночи с мужчиной. Однако девушка и на этот вопрос приготовила оригинальный ответ.
«Интим допустим лишь тогда, когда вы поняли, что мужчина хочет на вас жениться и настроен серьезно. Он должен потерять надежду затащить вас в койку и потом это должно выглядеть, как акт доверия от женщины. Никаких поездок „на чай“ на третьем свидании. Вы не должны быть доступной. Пусть мужчина вас ценит за личность, а не за части тела. А если он ждать не готов — пусть шурует дальше, вы достойны большего. Жить без интима месяц или два — это нормально», — говорит девушка.
Из тревожных сигналов в вопросе физического взаимодействия, Алена выделяет: излишние попытки коснуться женщины, принуждение к поцелуям и прямые просьбы, уговоры выпить алкоголь, а также разговоры на интимные темы. К тому же в переписках ни в коем случае не стоит отправлять откровенные фотографии, это не только показывает доступность отправителя, но и может стать предметом шантажа в будущем.
К тому же, в ходе общения мужчина должен показать себя надежным и уверенным в своем выборе, а потому важно убедиться, что у вашего кандидата нет еще парочки таких же, как вы.
«А потому мы в переписке аккуратно узнаем, чем занимается мужчина в свободное время. Если он на пару дней пропадает — гоните его лесом. Также многое можно узнать по социальным сетям. Если у него много „подруг“, с таким не нужно связываться. Но при этом 1-2 подруги у него вполне могут быть и это даже хорошо, особенно, если они замужем», — считает Алена.
В процессе знакомства и сближения, по рекомендациям Алены Решетниковой, важно узнать, кем работает мужчина, сколько он зарабатывает и к чему стремится. Ваши взгляды должны сойтись в вопросах семьи, денег и разделения труда в семье.
«Мужчина должен реализоваваться на работе. Если он уже 5 лет на одной должности пашет за копейки, то это не тот, кто вам нужен. Женщина — королева, достойная только короля. Притом в доме все обязанности должны быть разделены, не нужно быт сваливать на женщину. Если мужчине нужна мама или уборщица, то пусть к ним и обращается», — уверена девушка.
А потому Решетникова рекомендует тюменкам искать мужчину, который окружит вас вниманием и приятными подарками, а также будет настроен на создание семьи. Ни в коем случае нельзя допускать запретов на общение с подругами и родственниками, это признаки абьюза. Также стоит расстаться с особенно ревнивыми мужчинами, которые воспринимают женщину, как собственность. По словам тюменки, эти советы должны помочь вам найти достойного спутника жизни.