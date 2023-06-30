«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Ирина работает в стриптиз-клубах уже 8 лет и историй из-за которых она разочаровалась в мужчинах у нее хватает.
«Они подходит ко мне, показывают фотографии жены, детей и после этого лезут мне в трусы. Многие готовы заплатить, чтобы я уехала с ними из клуба, но это запрещено и я так никогда не делала», — рассказывает девушка.
Ее больше всего разочаровывает, что свои личные переживания и беспокойства они выкладывают танцовщице, а не своей жене, в которой десяток лет прожили вместе. Ирина предполагает, что это связано с проблемами в отношениях и взаимопонимании.
«Но вместо того, чтобы идти к психологу или дома сесть и поговорить, они приходят сюда и платят деньги, чтобы их слушали и одаривали женским вниманием. Сейчас я к такому уже привыкла и отношусь к мужчинам, как к кошелькам, но первое время я ставила себя на место этих бедных домохозяек и сложно было ласково говорить с клиентом», — признается Ирина.
Вдобавок мужчины прямо оскорбляют своих жен, критикуя не только их поведение, но и внешность. Девушка удивляется тому, что для многих клиентов восхититься фигурой танцовщицу, сравнив ее с не совсем «идеальной» фигурой жены — это комплимент.
«И скажу честно — они готовы изменить и многие уже это делали. Об этом они мне тоже рассказывали. Секс с женой им уже надоел, а тут мы молодые и подтянутые. Это грязно и мерзко, но это суровая правда», — говорит танцовщица.
Ирина уверяет, что интимных услуг она никогда не оказывала и заниматься подобным не планирует, но порою, в приватной комнате ей приходится выполнять странные пожелания гостей.
«За это дают большие деньги и я соглашаюсь. Часто просят называть их „папа“ или „папочка“, также обращаться, как „сыночек“. Их более редких и экзотических запросов — иногда дать облизать мои туфли или наступить на пах. Бывает, что даже просят плюнуть в них или ударить по лицу», — вспоминает Ирина.
Самой странной стриптизерше показалась просьба — притвориться спящей. Ее это напугало, так как девушка опасалась, что клиент может что-то с ней сделать. Но мужчина просто смотрел на Ирину «с безумными и горящими от вожделения глазами».
«Есть еще самые мерзкие просьбы. Тут уже бывают случаи, когда я не могу переступить через себя и отказываюсь. Так меня просили лизать свои ступни и сосать пальцы на ногах. Был один раз, когда мужик готов был заплатить 150 тысяч рублей, чтобы я ловила и глотала его плевки», — говорит танцовщица.
Не смотря на все рассказанное, девушка уверяет, что порою мужчины приходят в стриптиз-клуб для того, чтобы просто отдохнуть, не планируя пускать слюни на девушек и предлагать им интим.
«Мы их называем „ценители“. Они просто наблюдают за танцем и о чем-то болтают в компании. Часто просят даже не подходить к их столику, им нравится только, когда мы танцуем на сцене. Таких клиентов мы любим и платят они тоже хорошо», — объясняет Ирина.
Она убеждена, что поведение гостей во многом зависит от цены в заведении. В дорогие клубы редко приходят извращенцы или неадекватные. Треш остается в стенах самых дешевых заведений.
«Я с таких начинала, жуткое зрелище. Толстые мужики в засаленных рубашках, которые думают, что за 500 рублей я должна ему отдаться. Там никакого уважения нет и они постоянно пихают руки, куда не стоит. А в дорогих мужчины галантные, вежливо с тобой разговаривают и соблюдают все правила», — говорит танцовщица.
Ирина убеждена, что перед тем, как отпустить мужа в стриптиз-клуб стоит на берегу оговорить допустимые границы. Так будет спокойнее обоим. А женам она советует не отставать от супругов и стать ценительницами мужского стриптиза.
«А что? Все должно быть честно. Парни так танцуют, такие они красивые. Всем рекомендую. Не забывайте, что вы тут королевы, а не эти мужики. Но помните — не стоит выходить за рамка дозволенного и не нужно делать то, за что утром будет стыдно», — рекомендует стриптизерша.