Тюменских участников СВО и их родных научат разрабатывать социальные проекты

Напомним, недавно в Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести на СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца. Реализацией проекта занимается Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества на спецгрант главы региона.