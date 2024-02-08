Тюменских участников СВО и их родных научат разрабатывать социальные проекты

Posted 8 февраля, 14:11
Published 8 февраля, 14:11
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Отдельное внимание в работе с обучающимися будет уделено разработке новых социально значимых инициатив,
Участники проекта смогут:
Узнать все подробности про проект и зарегистрироваться на обучение можно здесь.
Напомним, недавно в Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести на СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца. Реализацией проекта занимается Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества на спецгрант главы региона.
Также стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.