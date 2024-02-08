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Posted 8 февраля, 14:11

Published 8 февраля, 14:11

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Тюменских участников СВО и их родных научат разрабатывать социальные проекты

Тюменских участников СВО и их родных научат разрабатывать социальные проекты

8 февраля 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области стартовал проект «СВОи для СВОих». Он реализуется при поддержке гранта губернатора. Основная его цель — привлечение участников спецоперации и членов их семей к общественной и проектной деятельности, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм

Отдельное внимание в работе с обучающимися будет уделено разработке новых социально значимых инициатив,

Участники проекта смогут:

  • принять участие в обучающей программе, включающей лекции и мастер-классы;
  • разработать собственные проекты;
  • получать полезный контент в тематическом телеграм-канале;
  • принять участие в записи подкаста о жизни участников СВО и их семей;
  • провести выходные в «Олимпийской Ребячке» вместе с детьми.

Узнать все подробности про проект и зарегистрироваться на обучение можно здесь.

Напомним, недавно в Тюмени открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести на СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца. Реализацией проекта занимается Тюменское областное отделение общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества на спецгрант главы региона.

Также стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.

Александр Моор предложил ввести новую льготу для семей погибших участников СВО
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