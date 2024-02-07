В Тюмени 47-летний преступник сбежал из колонии, перепрыгнув через забор

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:46
В январе 2024 года осужденный под предлогом выполнения работ сбежал из общежития исправительного учреждения, перепрыгнув через забор.
В тот же день его задержали сотрудники учреждения.
Уголовное дело направили в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет
Ранее сообщалось о похищении 56 тонн нефти преступной группировкой из Тобольска. Махинации преступная группировка проводила с ноября 2020 года по июнь 2021 года.