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В Тюмени 47-летний преступник сбежал из колонии, перепрыгнув через забор

В Тюмени 47-летний преступник сбежал из колонии, перепрыгнув через забор

7 февраля 2024, 11:44
Фото: 1MI
В Тюмени направлено в суд уголовное дело о побеге из колонии-поселения. 47-летний осуждённый обвиняется по статье 313 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

В январе 2024 года осужденный под предлогом выполнения работ сбежал из общежития исправительного учреждения, перепрыгнув через забор.

В тот же день его задержали сотрудники учреждения.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет

Ранее сообщалось о похищении 56 тонн нефти преступной группировкой из Тобольска. Махинации преступная группировка проводила с ноября 2020 года по июнь 2021 года.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Алина Петрова
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