Тюменскими объектами культурного наследия заинтересовались крупные инвесторы

Posted 7 февраля, 12:07
Published 7 февраля, 12:07
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Презентация инвестиционного потенциала региона состоялась в Москве, где заместитель Губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал о развитии туризма, термальных источниках и историческом наследии города Тобольска.
В рамках мероприятия, партнерами которого явились «Ассоциация владельцев исторических усадеб» и собственники известных усадеб «Середниково» М. Ю. Лермонтова, «Марьино» Г. Г. Степановой и других, было выражено желание организовать поездку в Тюменскую область с целью знакомства с регионом и возможного инвестирования в восстановление исторических объектов.
Ассоциация обладает большим опытом адаптации уникальных объектов культурного наследия под современное использование.
Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также уже второй год в регионе работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.
Напомним, в прошлом месяце Тюменская область заняла второе место по числу инвестпроектов в УрФО. Тем не менее, глава региона Александр Моор во время своего ежегодного послания, попросил своих заместителей усилить работу в данном направлении.