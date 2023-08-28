Уватский район становится популярным направлением для туризма

У этого маршрута несколько остановок, включая Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард, одна из них в Увате, — говорит глава района Вячеслав Елизаров. — Судя по тому, сколько хороших слов путешественники оставляют в книге отзывов в нашем краеведческом музее, люди находят здесь для себя много интересного. Сильное впечатление производят залы «Золотой бабы» и «Ледниковый период», виды речных просторов с Кошелевской горы. Большую группу представляют и автопутешественники из центральной России и автономных округов. Предпочтения у всех разные, одним нужно в комфорте передохнуть перед поездкой, другим окунуться в мир огромных территорий необжитой тайги с уникальными уголками заповедных лесов. И для того, и для другого у нас есть все условия.