Уватский район становится популярным направлением для туризма

Posted 28 августа, 12:37
Published 28 августа, 12:37
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
У этого маршрута несколько остановок, включая Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард, одна из них в Увате, — говорит глава района Вячеслав Елизаров. — Судя по тому, сколько хороших слов путешественники оставляют в книге отзывов в нашем краеведческом музее, люди находят здесь для себя много интересного. Сильное впечатление производят залы «Золотой бабы» и «Ледниковый период», виды речных просторов с Кошелевской горы. Большую группу представляют и автопутешественники из центральной России и автономных округов. Предпочтения у всех разные, одним нужно в комфорте передохнуть перед поездкой, другим окунуться в мир огромных территорий необжитой тайги с уникальными уголками заповедных лесов. И для того, и для другого у нас есть все условия.
В скором времени Увату снова принимать гостей. 2–9 сентября здесь пройдет VIII фестиваль парковой скульптуры «Чудотворцы».
— Темой фестиваля этого года станет «История в мифах и фактах». Накануне 100-летия Уватского района мастера создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений. Эскизы скульптур нарисовали художники местной Детской школы искусств, основываясь на исторических особенностях каждого сельского поселения. Над скульптурами неделю будут работать 18 мастеров из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других регионов, — рассказал Вячеслав Елизаров.
Буквально недавно Уватский район принял у себя ещё одно масштабное мероприятие, которое привлекло сюда гостей из разных уголков страны.