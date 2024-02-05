Тюменская область улучшает условия для туристов в соответствии с трендами

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.