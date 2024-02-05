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Posted 5 февраля, 13:03

Published 5 февраля, 13:03

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Тюменская область улучшает условия для туристов в соответствии с трендами

Тюменская область улучшает условия для туристов в соответствии с трендами

5 февраля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Тюменская область привлекает туристов удобной инфраструктурой и уникальными маршрутами. Об этом заявил заместитель главы региона Андрей Пантелеев на заседании профильной правительственной комиссии.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Вице-губернатора уверен, что Тюменская область соответствует ключевым туристическим трендам.

«Наш регион активно ведет работу по созданию комфортной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, обновлению туристических маршрутов, созданию новых точек притяжения для туристов и другим направлениям, озвученным заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко», — отметил чиновник.

Он напомнил, что в Тобольске в 2023 году появилось два новых отеля: MIRROS в центре города и «Межа» на горнолыжном курорте «Алемасова», в 2024 году продолжится реконструкция отеля «Азимут», начнется строительство еще двух объектов размещения. В историческом центре Тюмени планируется открытие новой гостиницы.

Модернизированы четыре горячих источника. В этом году в Тобольске будет открыт первый в городе термальный курорт. Еще один — в составе строящегося туристско-рекреационного кластера появится на территории Червишевского тракта под Тюменью.

Большая работа ведется в направлениях межрегионального и международного туризма. Успешно работает ж/д-круиз «В Сибирь». В 2023 году Тюмень приняла группу туроператоров из Индии, в этом году в планах принять первых туристов.

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.

В Тюмени появятся новые термальные комплексы
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