В Тюмени появятся новые термальные комплексы

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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«Здесь есть несколько объектов, которые планируются к модернизации и строительству новых комплексов. Заявлены к модернизации база отдыха „Верхний Бор“, источник „Советский“. И на стороне Ирбитского тракта рассматривается строительство нового термального комплекса, — сообщила 72.RU директор ведомства Мария Трофимова.
Также, по ее словам, строительство термальных комплексов планируется в Тобольске. В настоящее время уже ведутся переговоры с инвесторами по строительству отелей с термами.
Ранее «Наш Город» писал, что на сегодняшний день на территории Тюменской области работают более двадцати термальных источников. Туризм является одним из перспективных направлений для региона, чему способствует участие в международных выставках, рекламные компании, чартерные программы и т. д.