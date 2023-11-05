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В Тюменской области планируют построить термальные комплексы

В Тюмени появятся новые термальные комплексы

5 ноября 2023, 05:05
Фото: 2 ГИС

В Тюменской области планируют построить термальные комплексы

Тюменские власти определились с выбором мест для обустройства термальных комплексов. По данным областного департамента потребительского рынка и туризма, термальные курорты будут развивать на территории Червишевского тракта и территории вокруг «Жемчужины Сибири», Ирбитском и Салаирском трактах.
«Здесь есть несколько объектов, которые планируются к модернизации и строительству новых комплексов. Заявлены к модернизации база отдыха „Верхний Бор“, источник „Советский“. И на стороне Ирбитского тракта рассматривается строительство нового термального комплекса, — сообщила 72.RU директор ведомства Мария Трофимова.

Также, по ее словам, строительство термальных комплексов планируется в Тобольске. В настоящее время уже ведутся переговоры с инвесторами по строительству отелей с термами.

В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон
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Ранее «Наш Город» писал, что на сегодняшний день на территории Тюменской области работают более двадцати термальных источников. Туризм является одним из перспективных направлений для региона, чему способствует участие в международных выставках, рекламные компании, чартерные программы и т. д.

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