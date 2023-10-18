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Posted 18 октября, 13:23

Published 18 октября, 13:23

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

10 тюменских активностей отмечены престижной премией в области туризма

10 тюменских активностей отмечены престижной премией в области туризма

18 октября 2023, 13:23
Фото: 1MI
В число победителей окружного этапа Международной премии Russian Event Awards 2023 вошли десять тюменских мероприятий. Некоторые из них уже по праву можно назвать брендом региона.

«Лето в Тобольском кремле» — лучшее туристическое событие в гибридном формате (в ролике — итоги музыкального фестиваля).
Региональный народный праздник «Ялуторовская масленица» — лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек.

3 место — Фестиваль казачьей культуры «Батькина каша», Муниципальное автономное учреждение культуры «Арт-Вояж», структурное подразделение «Центр национальных культур», Тюменская область, Ялуторовск
2 место — Новогодние приключение-бродилка «Берендеево царство. Код Берендея, или Бабки ёжки против», МАУК «Арт-вояж», структурное подразделение Ялуторовский острог, Тюменская область, Ялуторовск

2 место — II Упоровский гастрономический фестиваль «Картофан КРиММович», «Агрофирма „КРиММ“, Администрация Упоровского муниципального района, Тюменская область, Упорово

2 место — Гастрономический фестиваль «Пельменный съест», Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр культуры и искусств „Креативные индустрии Тобольска“, Тюменская область, Тобольск

3 место — Народное гуляние «Капуста-барыня», МАУК «Арт-вояж», структурное подразделение Ялуторовский острог, Тюменская область, Ялуторовск

3 место — Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», ООО «Сибирская земля», Тюменская область, Тобольск


Лауреатами также стали проекты из городов Тобольска, Ялуторовска и села Упорово Тюменской области. Полный список призеров — здесь.

Итоги окружного этапа премии в области событийного туризма подвели в городе Саранске. Всероссийский этап Russian Event Awards 2023 состоится в конце ноября в Нижнем Новгороде.

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