10 тюменских активностей отмечены престижной премией в области туризма

«Лето в Тобольском кремле» — лучшее туристическое событие в гибридном формате (в ролике — итоги музыкального фестиваля).

Региональный народный праздник «Ялуторовская масленица» — лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек.