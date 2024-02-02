«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев

Проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев

Профессия проктолога тяжела, но бывают в ней и забавные, а порою и шокирующие моменты. Так Иван Зарубин, проктолог, недавно ушедший на пенсию, рассказал о самых необычных предметах, которые просили достать из себя тюменцы.