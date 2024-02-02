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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев.

«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев

2 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев.

Проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев

Профессия проктолога тяжела, но бывают в ней и забавные, а порою и шокирующие моменты. Так Иван Зарубин, проктолог, недавно ушедший на пенсию, рассказал о самых необычных предметах, которые просили достать из себя тюменцы.

В своей 20-летней практике врач сталкивался со многими неожиданностями. К специалисту часто приходили по экстренным вопросам по поводы предметов, которые застряли в заднем проходе.

«Я всегда поражался этим „находкам“, но не мне судить людей. Я ожидал, что будут лампочки, но такого, к счастью, ни разу не было. А пот свечи, не медицинские, я доставал несколько раз, причем многие были почти прогоревшими», — вспоминает Зарубин.

Также однажды из пациента врач достал кость, точнее собачье лакомство в форме кости, на которое пациент «случайно сел». Это объяснение странным предметам в заднем проходе проктолог слышал чаще всего.

Доводилось Ивану Зарубину доставать и игрушки, но не детские, обычно это были фигурки разных известных персонажей, среди который был и Бэтмен.

«Овощи меня в какой-то момент перестали удивлять. Но самым шокирующим, наверное, я могу назвать целую горстку ювелирны украшений. Тут я вообще не понял, как оно произошло. Мы достали три кольца, два браслета и ожерелье», — говорит врач.

Учитывая богатую практику, специалист рекомендует тюменцам не засовывать не предназначенные для погружения предметы туда, куда не следует.

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