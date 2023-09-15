«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Чаще всего к специалисту обращаются семейные пары, интимная жизнь которых угасла. Причиной тому обычно становится рутина — быт и воспитание детей выходят на первый план, а искра и страсть будто исчезают вовсе.
«Это естественный процесс, который на самом деле можно предотвратить. Причем сексуальное желание у обоих партнеров не пропадает, это становится понятно после того, как на одном из сеансов удается добиться признания своих истинных фантазий и предпочтений», — говорит сексолог.
Так женщины чаще всего мечтают о более жестких форматах интимной близости с доминированием супруга и использованием различных игрушек. Мужчины же жаждут от женщины инициативности, активных действий и готовности не только к классическому виду секса.
«Но обычно люди боятся признаться в этом друг другу напрямую, поэтому становится проще вовсе откинуть интимную близость, этому также способствует стеснение перед самим собой и установки, качающиеся того, что что-то из желаний — неправильно и такого хотеть нельзя», — объясняет специалист.
Причем зачастую, после терапии и раскрытии истинных желаний партнеров, сексуальная жизнь налаживается, люди находят время друг на друга и огонь между ними вспыхивает с новой силой. Главное в этом процессе, по словам эксперта, откинуть внутреннее и общественное осуждение, ведь любой фетиш, на который согласны все участники, реализующие его — норма.
Однако приходят к специалисту и с совсем необычными запросами, которые приходится разбирать для того, чтобы докопаться до истины.
«Пришла девушка, которая не испытывала влечения к партнеру, но ее очень возбуждали овощи. Обычно она мастурбировала дома кабачком или морковью, а связь с партнером отрицала. Это был единичный такой случай и, с одной стороны, это никому не вредит с другой же — это сигнализирует о смещении объекта вожделения, что говорит о нарушении восприятия», — рассказывает доктор.
В ходе терапии выяснилось, что родители пациентки яро осуждали всю сексуальную сферу жизни, а потому половая связь для девушки была табуированной, что спровоцировало смещение сексуального объекта.
«У мужчин того, что принято считать странностями, больше, но признаются они в этом менее охотно. Так один из пациентов страстно мечтал о соитии с пылесосом, но пришел ко мне проконсультироваться, мол, нормально ли это и не оторвет ли ему чего. Причиной таких желаний часто становится нереализованная сексуальная энергия. После того, как его интимные отношения с человеком наладились — желание пропало», — делится врач.
Среди распространенных желаний у мужчин числится и жажда что-то поместить в анальное отверстие. Часто к врачу с этим запросом обращаются женатые мужчины, которые до ужаса боятся рассказать об этом супруге. Однако это одно из тех желаний, которое стоит реализовать.
«Останавливает мужчин обычно то, что подобное связывают с гомосексуализмом. Но это совсем не так. Стимуляция этой зоны вызывает удовольствие из-за большого скопления нервных окончаний. А потому подобный способ получения наслаждения вполне стандартен. И по опыту вам скажу, женщины обычно не против порадовать своего мужчину подобной стимуляцией, главное — сказать о таком желании», — уверяет сексолог.
Специалисту также приходится работать с нарушениями, которые вызывают уже нездоровую тягу. Часто это связано с влечением к детям, старикам или животным, причем с насильственным уклоном. Такие случаи требуют более серьезной проработки и подключения медикаментозной терапии.
«Вот такие нарушения — не норма. И здесь задача специалиста заключается в том, чтобы сместить объект влечения, но пока ведется работа необходимо свести к минимуму возможности реализации такого нарушения», — объясняет эксперт.
Для того, чтобы понять, являются ли ваши желания нормой, достаточно проверить, нарушает ли это действующее законодательство или права и свободы иных участников, которых вы бы хотели привлечь к реализации фантазии, а также является ли ваш сексуальный объект человеком. Если эти критерии соблюдены, то вам нечего бояться, главное лишь перестать стесняться и перейти к реализации задуманного. Ведь сексуальная сфера жизни также важна, как и все остальные.