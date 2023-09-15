«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?

Для того, чтобы понять, являются ли ваши желания нормой, достаточно проверить, нарушает ли это действующее законодательство или права и свободы иных участников, которых вы бы хотели привлечь к реализации фантазии, а также является ли ваш сексуальный объект человеком. Если эти критерии соблюдены, то вам нечего бояться, главное лишь перестать стесняться и перейти к реализации задуманного. Ведь сексуальная сфера жизни также важна, как и все остальные.