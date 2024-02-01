В тюменском ЖК построят детский сад за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Как следует из тендера, опубликованного на портале Госзакупок, в обязанности подрядчика войдут подготовка проектной документации, изучение участка для строительства и само строительство детского сада на 317 мест.
Начальная цена закупки — 487 миллионов 359 тысяч рублей. Заявки принимаются до 12 февраля, подрядчик будет определен 15 февраля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят фабрику-прачечную. В проект планируется вложить 300 миллионов рублей.