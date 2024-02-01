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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Тюмени построят детский сад за полмиллиарда рублей

В тюменском ЖК построят детский сад за полмиллиарда рублей

1 февраля 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени построят детский сад за полмиллиарда рублей

Новый детский сад появится в районе ЖК «Легенда парк». Власти уже занялись поиском подрядчика.

Как следует из тендера, опубликованного на портале Госзакупок, в обязанности подрядчика войдут подготовка проектной документации, изучение участка для строительства и само строительство детского сада на 317 мест.

Начальная цена закупки — 487 миллионов 359 тысяч рублей. Заявки принимаются до 12 февраля, подрядчик будет определен 15 февраля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят фабрику-прачечную. В проект планируется вложить 300 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Детский сад#Тендеры#Детские сады#Подрядчик#Любовь Селезнева
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