В Тюмени в первый день февраля похолодает до -27

В первый день февраля на юге Тюменской области ожидаются небольшой снег, переменная облачность, ветер 3-8 м/с. В дневные часы температура воздуха составит -8…-13, при прояснении до -18, в вечернее время ожидается -17…-22, при прояснении до -27.

В Тюмени в первый день февраля ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-10, в темное время суток температура воздуха составит -15…-13. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:39 закат в 17:03 продолжительность дня 8 часов 24 минуты. В Тобольске в четверг, 1 февраля, синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 1,6 м/с. Утром и днем -14…-16, в темное время суток температура воздуха составит -20…-17. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:33 закат в 16:47 продолжительность дня 8 часов 14 минут. В Ялуторовске в первый день февраля ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 1,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -15…12, в темное время суток температура воздуха составит -16…-18. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:34, закат в 17:02 продолжительность дня 8 часов 28 минут. График выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года в Тюменской области Узнать подробнее В Заводоуковске 1 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 1,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -16…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -18…-17. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:32, закат в 17:02 продолжительность дня 8 часов 30 минут. В Ишиме в первый февральский день ожидается снег, ветер до 1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-21, к вечеру похолодает до -20…-22. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:19, закат в 16:52 продолжительность дня 8 часов 33 минуты. Читайте также: Тюменцам объяснили, как встретиться с губернатором Моором с глазу на глаз Жителям Тюмени рассказали, что требуется землякам на СВО Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год