Не перенесла унижений: жительницу Тюменской области лишили свободы на 7 лет

После того, как первый ножевой удар не привел к смерти гражданина, подсудимая нанесла второй удар, в результате чего потерпевший скончался от полученных травм.



В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, объяснив, что в ходе конфликта потерпевший унижал и оскорблял её.



Суд, основываясь на представленных доказательствах, вынес приговор Зое А., приговорив ее к лишению свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не признан законно вступившим в силу.