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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Жительницу Тюменской области посадили на 7 лет за расправу над приятелем

Не перенесла унижений: жительницу Тюменской области лишили свободы на 7 лет

1 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI

Жительницу Тюменской области посадили на 7 лет за расправу над приятелем

Семь лет лишения свободы получила тоболячка за убийство сожителя. Приговор в отношении Зои А. вынес Тобольский городской суд. Установлено, что 2 сентября 2023 года женщина распивала спиртные напитки совместно со своим сожителем.
Сюжет
Суд

В ходе ссоры тоболячка взялась за нож и нанесла один удар в область живота своему приятелю.

После того, как первый ножевой удар не привел к смерти гражданина, подсудимая нанесла второй удар, в результате чего потерпевший скончался от полученных травм.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, объяснив, что в ходе конфликта потерпевший унижал и оскорблял её.

Суд, основываясь на представленных доказательствах, вынес приговор Зое А., приговорив ее к лишению свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не признан законно вступившим в силу.

Ранее еще она трагедия произошла в селе Омутинское Тюменской области. 29-летняя девушка жестоко расправилась со своей матерью в состоянии алкогольного опьянения.

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#Общество#Происшествия#Суд#Новости тюмени#Убийство#Алина Петрова
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