Не перенесла унижений: жительницу Тюменской области лишили свободы на 7 лет

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
В ходе ссоры тоболячка взялась за нож и нанесла один удар в область живота своему приятелю.
После того, как первый ножевой удар не привел к смерти гражданина, подсудимая нанесла второй удар, в результате чего потерпевший скончался от полученных травм.
В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, объяснив, что в ходе конфликта потерпевший унижал и оскорблял её.
Суд, основываясь на представленных доказательствах, вынес приговор Зое А., приговорив ее к лишению свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не признан законно вступившим в силу.
Ранее еще она трагедия произошла в селе Омутинское Тюменской области. 29-летняя девушка жестоко расправилась со своей матерью в состоянии алкогольного опьянения.