Эксперты рассказали, что будет с ценами на чай в 2024 году

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Несмотря на то, что в 2023 году цены на некоторые продукты росли, чая это не коснулось — в августе 2023 года он был на 15% дешевле, по сравнению с августом 2022 года.
«В России единственным регионом для производства чая является Краснодарский край, там производится менее 1% общего потребления. В России фасуется 95% импортируемого чая. То есть чай зависит от импорта и курсов валют», — пояснила преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Светлана Овчинникова.
Решение проблем с поставками из-за рубежа и падение цен на мировом рынке также поспособствовали снижению цен.
«Логистические цепочки, которые сильно перестраивались в 2022 году, в этом уже стабилизировались и не так сильно влияют на ценообразование. Постепенно у нас идет заметное смещение покупки чая и кофе в сторону маркетплейсов. Это определяет более-менее равные цены в разных регионах, что в Тюмени, что в Москве, что во Владивостоке. Поэтому, если в следующем году в России не будет глобальных потрясений, я не ожидаю никаких резких скачков в ценах на кофе и чай», — отметила еще один фактор основатель чайно-кофейной компании «Наше дело» Евгения Логвинова.
Эксперт считает, что сейчас рынок чая в России стабилен, поэтому резких изменений стоимости не ожидается. Однако рост цен на мировом рынке может привести к подорожанию чая в России на 10-15%.
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