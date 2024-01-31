Эксперты рассказали, что будет с ценами на чай в 2024 году

В Тюмени резко подешевел чай

Скачок цен на чай наблюдался в Тюмени в 2022 году, однако в 2023 году он так же резко подешевел. Эксперты рассказали РБК Тюмень, в чем причина таких скачков и чего ждать от 2024 года.