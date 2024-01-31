Больше половины тюменцев хотели бы сменить сферу деятельности

Больше половины жителей Тюменской области хотят сменить сферу деятельности

Аналитики hh.ru опросили соискателей из Тюменской области и выяснили, как они оценивают свое положение на рынке труда в наступившем году. Оказалось, что многие тюменцы оценили свои перспективы негативно.