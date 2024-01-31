Больше половины тюменцев хотели бы сменить сферу деятельности

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Всего 25% респондентов считают, что 2024 год принесет положительные перемены в плане карьеры. 28% оценили свое положение как стабильное, негативно настроены 48% опрошенных.
В основном, положительные прогнозы относительно своей карьеры дают представители сфер высшего и среднего менеджмента, производства и сервисного обслуживания, а также управления персоналом и тренингов.
В стабильности уверены представители розничной торговли, закупок и работники транспортно-логистической сферы. Негативный настрой ощущается в сферах искусства и развлечений, административного персонала, медицины и фармацевтики, а также безопасности.
В смене сферы деятельности заинтересованы 57% респондентов. По большей части это свойственно специалистам по закупкам и работникам розницы и безопасности. В качестве альтернатив они рассматривают IT-специальности, высший и средний менеджмент, производственную сферу или сферу административного персонала.
Ранее «Наш город» рассказывал, что каждый третий тюменец активно ищет работу. Стало известно, представители каких сфер планируют сменить место работы как можно скорее.