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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Больше половины жителей Тюменской области хотят сменить сферу деятельности

Больше половины тюменцев хотели бы сменить сферу деятельности

31 января 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney

Больше половины жителей Тюменской области хотят сменить сферу деятельности

Аналитики hh.ru опросили соискателей из Тюменской области и выяснили, как они оценивают свое положение на рынке труда в наступившем году. Оказалось, что многие тюменцы оценили свои перспективы негативно.

Всего 25% респондентов считают, что 2024 год принесет положительные перемены в плане карьеры. 28% оценили свое положение как стабильное, негативно настроены 48% опрошенных.

В основном, положительные прогнозы относительно своей карьеры дают представители сфер высшего и среднего менеджмента, производства и сервисного обслуживания, а также управления персоналом и тренингов.

В стабильности уверены представители розничной торговли, закупок и работники транспортно-логистической сферы. Негативный настрой ощущается в сферах искусства и развлечений, административного персонала, медицины и фармацевтики, а также безопасности.

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В смене сферы деятельности заинтересованы 57% респондентов. По большей части это свойственно специалистам по закупкам и работникам розницы и безопасности. В качестве альтернатив они рассматривают IT-специальности, высший и средний менеджмент, производственную сферу или сферу административного персонала.

Ранее «Наш город» рассказывал, что каждый третий тюменец активно ищет работу. Стало известно, представители каких сфер планируют сменить место работы как можно скорее.

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