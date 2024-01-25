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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Два тюменца спасли из пожара женщину и подростка

По пути на работу: два тюменца спасли из пожара женщину с ребенком

25 января 2024, 04:36
Фото: МЧС Тюменской области

Два тюменца спасли из пожара женщину и подростка

Пожар произошел в районе десяти утра 24 января в Ялуторовске. На улице Олега Купрыча горел частный дом, в котором находились женщина и подросток.

На пожар выехали 13 огнеборцев, но жильцам дома удалось спастись еще до их приезда благодаря двум отважным молодым людям: Иван Ильин и Марат Тухватулин проезжали мимо.

Они ехали на работу, но увидели дым и отправились к горящему дому. Молодые люди стучали в окна и двери, чтобы узнать, есть ли кто-то внутри и увидели подростка. Марат забежал в дом и тут же вывел его к соседям.

Фото: МЧС Тюменской области

В горящем доме оставалась женщина, она в спешке собирала вещи и документы. Ее спасением занялся Иван. Покинуть помещение тем же путем не удалось — огонь преградил путь, поэтому пришлось выбираться через окно.

К этому моменту прибыли пожарные. Им удалось ликвидировать пожар на площади 178 квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в многоэтажке в Тюмени произошел сильный пожар. Один человек погиб, еще восемь удалось спасти.

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