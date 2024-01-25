По пути на работу: два тюменца спасли из пожара женщину с ребенком

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
На пожар выехали 13 огнеборцев, но жильцам дома удалось спастись еще до их приезда благодаря двум отважным молодым людям: Иван Ильин и Марат Тухватулин проезжали мимо.
Они ехали на работу, но увидели дым и отправились к горящему дому. Молодые люди стучали в окна и двери, чтобы узнать, есть ли кто-то внутри и увидели подростка. Марат забежал в дом и тут же вывел его к соседям.
В горящем доме оставалась женщина, она в спешке собирала вещи и документы. Ее спасением занялся Иван. Покинуть помещение тем же путем не удалось — огонь преградил путь, поэтому пришлось выбираться через окно.
К этому моменту прибыли пожарные. Им удалось ликвидировать пожар на площади 178 квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в многоэтажке в Тюмени произошел сильный пожар. Один человек погиб, еще восемь удалось спасти.