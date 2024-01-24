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За год жители Тюменской области выиграли в лотерею почти 439 миллионов рублей

За год жители Тюменской области выиграли в лотерею почти 439 миллионов рублей

24 января 2024, 11:50
Фото: Midjourney
По итогам 2023 года жители Тюменской области выиграли в лотерею почти 439 млн рублей. Из этой суммы несколько призов составили от одного до пяти млн рублей и два — по 14,4 млн рублей.

Об этом «Ура.ру» рассказали в пресс-службе «Столото».

«В 2023 году в Тюмени и Тюменской области было приобретено 1 762 998 лотерейных билетов от „Столото“. В совокупности, они принесли своим обладателям 438 857 343 рублей. За прошлый год 10 участников стали миллионерами», — пояснили организаторы лотерей.

В топ-10 самых крупных выигрышей тюменцев вошли суммы от одного до почти 14,5 миллионов рублей. А именно:

  • 21 января два билета по 1,2 млн рублей;
  • 4 февраля — 1 млн рублей;
  • 1 апреля — 1 млн рублей;
  • 13 мая — 5 млн рублей;
  • 13 августа — 13,4 млн рублей;
  • 12 декабря — 14,4 млн рублей;
  • 28 декабря — 14,4 млн рублей;
  • 31 декабря еще двое тюменцев выиграли по 1,2 и 2 млн рублей.

Также по результатам новогоднего розыгрыша «Русского лото» суперприз в один миллиард рублей выиграла семья из Тюмени. Обладателями счастливого билета стали Юрий и Светлана Семеновы. Теперь их земляки засыпают миллионеров просьбами о помощи.

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#Общество#Ирина Швецова#Лотерея
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