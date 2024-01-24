За год жители Тюменской области выиграли в лотерею почти 439 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Об этом «Ура.ру» рассказали в пресс-службе «Столото».
«В 2023 году в Тюмени и Тюменской области было приобретено 1 762 998 лотерейных билетов от „Столото“. В совокупности, они принесли своим обладателям 438 857 343 рублей. За прошлый год 10 участников стали миллионерами», — пояснили организаторы лотерей.
В топ-10 самых крупных выигрышей тюменцев вошли суммы от одного до почти 14,5 миллионов рублей. А именно:
Также по результатам новогоднего розыгрыша «Русского лото» суперприз в один миллиард рублей выиграла семья из Тюмени. Обладателями счастливого билета стали Юрий и Светлана Семеновы. Теперь их земляки засыпают миллионеров просьбами о помощи.