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В 90-е годы в Тюмени орудовала ОПГ «Бригада Фарида».

«Убийцы в костюмах правоохранителей»: какой была тюменская ОПГ «Бригада Фарида»

23 января 2024, 02:45
Фото: 1MI
В 90-е годы в Тюмени орудовала ОПГ «Бригада Фарида».

В 90-е годы в Тюмени орудовала ОПГ «Бригада Фарида»

«Наш город» подготовил спецпроект, в рамках которого рассказал о самых известных ОПГ Тюменской области. Одной из таких была «Бригада Фарида».

Эта группировка была собрана Фаридом Давлятчиным в 1995 году и изначально занималась нападениями на тюменских водителей. Участники ОПГ переодевались в костюмы инспекторов дорожного движения и нападали на автомобилистов.

Однажды «бригада» напала на машину инкассаторов. Бандиты в упор расстреляли водителя и пассажиров, после чего забрали около 340 тысяч деноминированных рублей, что составляло почти 75 тысяч долларов по курсу 1995 года. Но одному из инкассаторов удалось выжить, и он сообщил полицейским о нападении.

Также вплоть до 2003 года ОПГ грабила банки и склады с ценными вещами, зарабатывая таким путем сотни тысяч рублей. После ареста и следствия уголовное дело «Бригады Фарида» составило 116 томов, обвинительное заключение в суде оглашали четыре дня. Однако ходят слухи, что группировка жива до сих пор.

«Пацанская Россия». Тюменская «Десятка», «Бригада Фарида» и «Зятек»
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Подробнее о формировании и развитии группировки и самых жестоких ее преступлениях мы рассказали в нашем спецпроекте.

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