«Убийцы в костюмах правоохранителей»: какой была тюменская ОПГ «Бригада Фарида»

Однажды «бригада» напала на машину инкассаторов. Бандиты в упор расстреляли водителя и пассажиров, после чего забрали около 340 тысяч деноминированных рублей, что составляло почти 75 тысяч долларов по курсу 1995 года. Но одному из инкассаторов удалось выжить, и он сообщил полицейским о нападении.