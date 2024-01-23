«Убийцы в костюмах правоохранителей»: какой была тюменская ОПГ «Бригада Фарида»

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Эта группировка была собрана Фаридом Давлятчиным в 1995 году и изначально занималась нападениями на тюменских водителей. Участники ОПГ переодевались в костюмы инспекторов дорожного движения и нападали на автомобилистов.
Однажды «бригада» напала на машину инкассаторов. Бандиты в упор расстреляли водителя и пассажиров, после чего забрали около 340 тысяч деноминированных рублей, что составляло почти 75 тысяч долларов по курсу 1995 года. Но одному из инкассаторов удалось выжить, и он сообщил полицейским о нападении.
Также вплоть до 2003 года ОПГ грабила банки и склады с ценными вещами, зарабатывая таким путем сотни тысяч рублей. После ареста и следствия уголовное дело «Бригады Фарида» составило 116 томов, обвинительное заключение в суде оглашали четыре дня. Однако ходят слухи, что группировка жива до сих пор.
Подробнее о формировании и развитии группировки и самых жестоких ее преступлениях мы рассказали в нашем спецпроекте.